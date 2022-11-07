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Сегодня, 13:08

Бышовец: «Ситуация с Чистяковым крайне неприятно выглядит. Такое должно оставаться внутри клуба»

Бышовец заявил, что ситуация с Чистяковым в «Зените» выглядит крайне неприятно
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Вряд ли поражение от «Ахмата» скажется на чемпионских перспективах «Зенита». Слишком велик отрыв от конкурентов, слишком серьезное превосходство по составу. Но ситуация с Чистяковым крайне неприятно выглядит. Да, он допустил ошибку при голе. Но надо четко анализировать природу этой ошибки. Такое должно оставаться внутри клуба. И лишь главный тренер должен высказываться на эту тему, давать оценки своему футболисту» — приводит слова Бышовца «Известия».

В игре против «Ахмата» защитник Дмитрий Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником. 6 ноября генеральный директор «Зенита» заявил, что клуб вывел игрока из основного состава команды.

«Зенит» впервые проиграл в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.

Источник: https://iz.ru/1421566/aleksei-fomin/akhmat-ne-po-silam-zenit-proigral-pervyi-match-v-chempionate
Анатолий Бышовец
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Филипе Силва Малком

Зенит

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