Оздоев и Александр Кержаков лайкнули пост вратаря «Зенита» с поддержкой Чистякова

Экс-игроки «Зенита» Александр Кержаков и Магомед Оздоев лайкнули пост Михаила Кержакова, который поддержал Дмитрия Чистякова после матча с «Ахматом».

«Полностью поддерживаю», — оставил комментарий под постом Оздоев.

Позже этот пост лайкнул и сам Чистяков.

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

В субботу, 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита». Поражение от грозненцев стало первым для сине-бело-голубых в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.