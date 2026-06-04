Слишкович не верит в Батракова в «ПСЖ»: «Это работа агентов»

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

— Что вас больше всего приятно удивило в российском чемпионате в последнее время?

— Появление очень талантливых молодых арбитров. Взять того же Танашева, судившего суперфинал Кубка! Ему еще чуть-чуть опыта не хватает, но он очень перспективен. И еще двое-трое есть... Они не боятся принимать решения. Ошибки бывают у всех, но потенциал виден. Надеюсь, однажды они станут арбитрами уровня ФИФА и будут судить большие матчи.

— Верите ли в возвращение России в еврокубки? О наших игроках говорят в Европе — скауты «ПСЖ» приезжали за Батраковым...

— Я думаю, это работа агентов. Они так поднимают цену своим игрокам.

20-летний полузащитник Батраков играет за главную команду «Локомотива» с января 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 36 матчах футболист забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.

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