Слишкович не включил Соболева в список лучших нападающих РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» назвал лучших нападающих РПЛ.

— Кто входит в тройку лучших форвардов в РПЛ, на ваш взгляд?

— Тюкавин, Кордоба и Даку.

Лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2025/26 стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — он забил 17 голов. Форвард «Рубина» Мирлинд Даку записал на свой счет 10 голов, как и нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

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