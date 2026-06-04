Слишкович заявил, что отклонил три предложения о работе

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «СЭ» высказался о своем будущем.

— В последнее время вы немного поменяли роль: часто выступаете в студиях в роли эксперта, комментируете матчи. Это теперь основное направление?

— Я сейчас не работаю тренером. Если приглашают в студии и я свободен, прихожу, говорю о футболе. Люблю это дело. Ничего сложного: говоришь, как видишь. Но это, конечно, не работа в полном смысле...

— Были предложения из клубов?

— Да, у меня было три предложения, но ни одно из них не заинтересовало. Не хочу идти работать только ради работы. Должно быть ощущение, что это мое. У каждого тренера случаются паузы: может, завтра появятся варианты, может, через полгода. Я скучаю, как и любой тренер, но не готов хвататься за бесперспективные вещи.

Боснийскому специалисту 43 года. Он работал главным тренером «Оренбурга», ассистентом главного тренера «Спартака», входил в тренерские штабы «Зриньски Мостар», «Аль Ансара», «Хунань Биллоус», «Циндао Хайниу» и юношеской сборной Боснии и Герцеговины.

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