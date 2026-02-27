Калининградец Мендель заработал дисквалификацию — пропустит матч с «Ростовом»

На 42-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Балтика» (1:0) судья Алексей Сухой вынес предупреждение полузащитнику гостей Андрею Менделю за грубую игру. Эта желтая карточка стала для калининградца четвертой в нынешнем турнире.

Он получит автоматическую дисквалификацию и пропустит гостевую игру 20-го тура с «Ростовом», которая пройдет 7 марта в Ростове-на-Дону.