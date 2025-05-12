Семин: «Краснодар» весь сезон лидирует. Они имеют основания, чтобы стать чемпионами»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о чемпионской гонке в РПЛ.

«Не могу сказать, какой у меня любимый клуб, кто нелюбимый в чемпионской гонке. Я смотрю, анализирую матчи. Чемпионат проходит интересно. «Краснодар» весь сезон лидирует. Они имеют основания стать чемпионами. Какие шансы, учитывая матч с «Динамо» в последнем туре? Предсказать невозможно победителя в этом матче. Есть один большой плюс у «Краснодара» — матч на своем поле. Болельщики оказывают большую поддержку команде, всегда заполняют трибуны. Фанаты играют громадную роль в мотивации футболистов», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 61 очком после 28-го тура. Далее расположились «Зенит» (60) и ЦСКА (55).