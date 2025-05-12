Лещенко считает, что отставка Лички пошла на пользу «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» высказался о победе бело-голубых над «Спартаком» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Динамо было мотивированно. Все-таки команда встряхнулась после ухода Лички. Ребята были расслабленны, спокойны и играли очень уверенно. Это позитивный момент. Все выглядели хорошо, отрабатывали на каждом участке поля. Мне кажется, команда стала конкурентоспособна для борьбы за медали. Но, наверное, уже в следующем году. Отставка Лички пошла на пользу. Гусев мотивировал команду и нашел общий язык с игроками», — сказал Лещенко «СЭ».

Благодаря победе над «Спартаком» «Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. Красно-белые идут на пятой строчке с 51 очком.