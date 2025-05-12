Футбол
Судейство

12 мая, 13:12

«Динамо» — «Спартак»: Сухой ошибочно не удалил Максименко

Александр Бобров
Шеф-редактор
Александр Максименко и Алексей Сухой.
Фото Скриншот трансляции

На 82-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (2:0) судья Алексей Сухой ошибочно не только не удалил главного тренера красно-белых Деяна Станковича, но и не наказал аналогичным образом голкипера Александра Максименко.

В том эпизоде спартаковец прибежал через полполя из своей штрафной площади, вступив в спор с арбитром. Это уже автоматическое предупреждение. Оно не было вынесено.

Кроме того, Максименко попытался оказать физическое воздействие на Сухого — ударить его по руке и не дать ему показать желтую карточку тренеру. Это удаление, которого не случилось.
Судья вообще никак не отреагировал на поведение вратаря.

Напомню, что Алексей Амелин совершил схожую ошибку в игре чемпионата России-2023/24 «Спартак» — «Пари НН» (2:0), ставшей для туляка последней в роли судьи. Тогда он не отреагировал должным образом на поведение нижегородца Кирилла Гоцука — тот на мгновение схватил арбитра за руку, не давая ему показать желтую карточку.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Boris Doris

    уже посчитали - в среднем чемпионство зннита выходит ему в 300 млн. , в эпоху Газпрома. спам в эпоху ЛУКОЙЛа вбухал в единственное миллиард. так что хоть Зенит и тратит больше, КПД в три раза выше. а спам по безмозглости растрат и нулевом выхлопе можно сравнить только с интером конца 90х или Мю нынешним.

    13.05.2025

  • Robbi

    Эй, Бобёр, курва!

    13.05.2025

  • Борис Игоревич

    Вот за енто самоё - и ненависть к саиньям у других болел. мы - особенные, народные.. и тп дешевые Поросячие понты. чуть что -визг, истерика, вой. ни одного поражения не признают. всегда - судьи, заговоры и тп. все радуются своим успехам, свиньям важнее оспорить чужие.мы - спортагг, а вы.. - подход свинины. ну, естественно, как их накрячат так все рады..

    13.05.2025

  • Ed71

    Ну то есть: - Романцева заставили продать клуб непонятно кому; - бромантан подмешивали в тарасовский борщ питерские повары; - и Федун, как вишенка на торте, уроженец не Киева, а Питера. Ну по поводу многочисленности кб болельщиков. На мой взгляд, именно оголтелые болельщики Спартака, в том числе и в медиа, которым результат нужен "здесь и сейчас" - главная причина нестабильности клуба.

    13.05.2025

  • Алексей Лунев

    судейством недовольны в фк ПОЗОР- они вон такой вой подняли, что забыли барриоса не то что удалять, а даже обсуждать это на зенит тв- вот в том числе поэтому вы и ПОЗОР хе-хе

    13.05.2025

  • puzo-75

    Дисциплинарный регламент РФС. Статья 95. п. 4. Попытка оказания физического воздействия на официальное лицо....наказывается дисквалификацией от трёх до шести матчей + штраф. " Это, так сказать, "учите матчасть!" )))

    13.05.2025

  • kim-1965

    Сам болею за Спартак, но эти возгласы о нечестном судействе уже до тошноты надоели. Судейство на троечку, но проиграл Спартак из-за плохой игры.

    13.05.2025

  • echo2011

    А любое правило начинается со слов "если по мнению судьи..."Судьи,а не экспертов и журналистов...

    12.05.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Бобров, прекратите писать свои мысли про матчи Спартака. Займитесь другими клубами. Понимаю, что не про Спартак никто читать не будет, но всё же. Очень много импотентов-ебанатов налетает на форум, у которых к Спартаку откровенная иррациональная ненависть. Наверное из зависти, народная команда всё-таки.

    12.05.2025

  • ФОКСИ

    Как можно убрать из обоймы околостоличного свистулькина?.....он же самый удлобный для судейства столичных клубов с остальными....свой в доску!.....

    12.05.2025

  • hant64

    СЭ ошибочно до сих пор не выгнал Боброва из редакции.

    12.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Про грифель надо у Аллы спросить, это он в тесном контакте с Заремой хорошо в таких _тонюсеньких, но непропорционально длинных_ предметах разбирается )

    12.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Не-не-не, раздухарился он именно после повышения до шефреда. Моментально болотные превратились у него в жертвы судейского произвола и кровавых сталинских репрессий, а вот их соперники и конкуренты должны быть как минимум четверованы на Лобном месте. Причём желательно превентивно, ещё до начала матча )

    12.05.2025

  • Семён Фадеич

    Секта ваша свиноголовая, кто ещё. Отдуплись.

    12.05.2025

  • DZR

    Спартак не то чтобы конкурент Зениту.

    12.05.2025

  • игорь Мячиков

    А ведь надо судить по правилам и тогда игроки не будут оспаривать каждое решение судей.Классный пример это регби.

    12.05.2025

  • Автогол

    Рупор Зенита. Каждая статья как ущемили Зенит и как судьи помогают конкурентам.

    12.05.2025

  • maestro_65

    И чем тебе судейство не угодило, чего ты им недоволен, Андрейка?

    12.05.2025

  • анатолий еремин

    Просто господа журналисты с подачи главарей газпрома. .то есть Зенита,продолжают планомерную работу по убийству клуба Спартак. Сначала это пытался сделать Гинерв начале 2000=х. не получилось.Теперь.только более изощренно 15лет это пытается сделать Зенит. Но уСпартака огромная армия болел по всей стране.да болельщики уже очень недовольны клубом Зенит так что вряд ли получится.

    12.05.2025

  • владимир косягин

    По заголовку понял кто автор. Бобр, смени пластинку.

    12.05.2025

  • Gordon

    Если бы... Он с самого начала таким был. Чедовек, никогда не судивший даже первенство лестничной клетки, купил книжку Правил - и этого оказалось достаточно, чтобы эксперта тут изображать. Примерно как если бы другой такой же купил книжку про хирургию - и каа давай статьи в медицинских журналах писать.

    12.05.2025

  • Gordon

    Опять Бобров демонстрирует всему миру собственный дилетантизм. С таким подходом половина игр заканчивались бы минуте к 35 ибо некому было бы играть. Сухой блестяще игру провёл.

    12.05.2025

  • echo2011

    Дай волю журналистам и экспертам,они бы по полкоманды с каждой стороны поудаляли бы.О том,что есть понятие "судья не хочет ломать игру",им,видимо,неведомо.

    12.05.2025

  • петя

    Максименко, как капитан команды имеет право, получить от судьи объяснение.

    12.05.2025

  • ABF

    Не позорил бы фамилию, гнида...

    12.05.2025

  • ABF

    Причём редкая курва!

    12.05.2025

  • Sergey Sparker

    Зассал Сухой?

    12.05.2025

  • ABF

    Ч(м)удак! Так ведь, наоборот, Бобер пишет, что Спартаку помогли, не удалив Максименко.... Кто жалуется-то?

    12.05.2025

  • vvi432

    Пяточки наглеют.Ведь их ненавидят за снобизм и высокомерие. Ведь только у пяточков начинает получаться игра, они сразу возносятся до небес и начинают считать себя великими засранцами.

    12.05.2025

  • ABF

    Ага, за оказание физического воздействия на СУДЬЮ нужно посадить Максименкова лет на 8-10, Стакановича за провокацию лет на 5-7, остальных, кто в это время был на поле посадить года на 3 для профилактики! Вот тогда бобер останется с чувством полного самоудовлетворения!)))))

    12.05.2025

  • Армеец

    Вот и всыпать нужно было сопляку....розгами (карточками) воспитывают детей!

    12.05.2025

  • Vlafy

    В аналогичных эпизодах матчей Акрон - Ахмат и Барса - Реал пенальти тоже не были назначены.

    12.05.2025

  • с13

    А он карандаши прямо с грифелем сгрызает? Если так, то он не только садомазохист, но и наркоша!

    12.05.2025

  • Vitalik Klimov

    А этот бобёр всё не уймётся!!! Делом быть хоть настоящим занялся бы...

    12.05.2025

  • Семён Фадеич

    А они ещё на судейство жалуются, клоуны.

    12.05.2025

  • Sweeper_3

    А что так скромно, Бобров? Написал бы сразу, что судья зря не удалил весь Спартак, да и все...

    12.05.2025

  • alex111x

    Почитал немного это издание. Журналисты все молодые люди. Ангажированы все. Руководит этим всем странный персонаж по фамилии Бобров. Хорошая фамилия, разде можно с такой фамилией так писать про спорт. Полная некомпетентность и одноглазие с голубым уклоном. Фу...

    12.05.2025

  • 955511 Гладких

    дак и Умярова удалять нужно было, за намеренный удар шипами в лицо Фомина!

    12.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Московско-подмасковных "паскуд" в Российском Футболе в РАЗЫ больше, к сожалению ((...

    12.05.2025

  • Mikhail

    А причем здесь сравнение с Зенитом? Какое он имеет отношение к тому, что происходит в Спартаке?

    12.05.2025

  • ОstWa11

    я так понял, по правилам - это когда рука ОСТАВЛЕНА в сторону, а не параллельно телу. И шла она от мяча, а не навстречу ))) а вообще этот пост не об этом

    12.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Лукойловский спонсор подкидывает Боброву ужЪ точно НЕ меньше = = Просто Вы НЕ читаете лажу Александра касательно Зенита, больше дюжины бриллиантовых луп ему уже подарено. И вообще, без Боброва было бы скучно (ИМХО)

    12.05.2025

  • marchela13

    Да не поганенький,СВИНСКИЙ!

    12.05.2025

  • Бен Ричардс

    Бобров, не стыдно? Или деньги не пахнут?

    12.05.2025

  • Ironyfan

    Очередной кб дегенерат)

    12.05.2025

  • Ironyfan

    Зенит со своими финансами обращается весьма и весьма разумно, собирая один за другим кубки. Все логично. А вот тот же Спартак, являясь вторым в лиге по суммарным тратам на трансферы за последние сезонов 15 почему-то в среднем занимает 5ое место. Вот он - истинный позор РПЛ. И ведь они эту вонь про позоры и судейство всегда и заводят. Очень неприятный клуб...прям поганенький.

    12.05.2025

  • lenin.vowa2018

    по правилам там пенальти 100% за мяч в ОСТАВЛЕННУЮ руку! Тем более что эта рука шла навстречу мячу и отбила его назад, это не просто мимолетное касание, за ко

    12.05.2025

  • lenin.vowa2018

    Началось... Снова Левников подна... л? Вот же паскуда питерская, все не угомонится!

    12.05.2025

  • analytica

    Люьтый бред. Максименко повел себя по-детски, а Сухой по-взрослому, вот и все. Настоящий судья, каких у нас немного.

    12.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Ему и без меня щедро подкидывает на карандаши надутый газом спонсор )

    12.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Да всё ПРАВИЛЬНО! Просто Кб Секта привыкла когда судьи ей подсвистывают = Сама пробила 10 пенальти, а в их ворота поставили - первый, ну может быть - второй...

    12.05.2025

  • Т

    Автору наверное хорошо платят из газ прома.

    12.05.2025

  • андрей михайлович

    И еще свиньи не довольны судейством, да им молится на судье в надо!

    12.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    И далеко не всегда тактично и профессионально ----------- Тактичностью бывает попахивает, а вот на счёт читательского профессионализЬма ??! = = По самым скромным подсчётам 0,5 к 100...:soccer:

    12.05.2025

  • ОstWa11

    а что в этой статье не так? разве это всё по правилам?

    12.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    А ты не разводи срач: постарайся обойтись без потоков, угроз и пр. радостей = СДЕЛАЙ им БОЛЬНА-ааа ))):muscle::middle_finger::heart_eyes:

    12.05.2025

  • Сергей Макурин

    Вот блин, опять бобров когото не удалил. А может ему судь?й стать. Судя по тому сколько он находит ошибок судейских, он был бы самым безошибочным арбитром.

    12.05.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Подари новую коробку, делов-то = Чем больше красно-белого глорья/плюсоманов,-тем хуже играет народный клуб(( Теорема кб секты

    12.05.2025

  • Деп Б.Охта

    А кто и что в России не позор и исчадие? У всех рыльце в пушку.

    12.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Развлекуха продолжается. С-Э делает всё, что бы читатель не скучал. Читал, писал, отвечал. И далеко не всегда тактично и профессионально.

    12.05.2025

  • Спартаксис г.м.

    Зенит, может быть, да, позор Российского футбола. Позор, ну как это многими понимается, в плане использования финансовых ресурсов крупнейшей госкорпорации, использования адм. ресурсов, уклона в сторону легионеров. Однако.. Спартак это в таком случае позорное исчадие Российского футбола!

    12.05.2025

  • Феликс_Забанен

    бобер курва просто

    12.05.2025

  • самое любимое занятие всей редакции-развести срач. им в кайф читать поток оскорблений,угроз и прочих радостей

    12.05.2025

  • нет желтухе!

    и всё равно не помогло.

    12.05.2025

  • Славомудр Приморский

    По-моему, в последние месяцы бобёр просто троллит читателей. Набросит на вентилятор - и сидит, довольный собой, карандаш грызёт. Уже целую коробку схарчил )

    12.05.2025

  • sdf_1

    Всё это замечательно, синьор Бобров. Но где ваше мнение о неназначенном пенальти за игру рукой Касереса в своей штрафной? Если уж вы претендуете на объективность, то рассматривайте все эпизоды, а не только те, в которых, по-вашему мнению, обязательно должен быть удалён игрок "Спартака" и обязательно назначен пенальти в ворота "Спартака"

    12.05.2025

    • Семин: «Краснодар» весь сезон лидирует. Они имеют основания, чтобы стать чемпионами»

    Газизов рассказал о встрече с Семаком после матча в Махачкале
