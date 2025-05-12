«Динамо» — «Спартак»: Сухой ошибочно не удалил Максименко

На 82-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (2:0) судья Алексей Сухой ошибочно не только не удалил главного тренера красно-белых Деяна Станковича, но и не наказал аналогичным образом голкипера Александра Максименко.

В том эпизоде спартаковец прибежал через полполя из своей штрафной площади, вступив в спор с арбитром. Это уже автоматическое предупреждение. Оно не было вынесено.

Кроме того, Максименко попытался оказать физическое воздействие на Сухого — ударить его по руке и не дать ему показать желтую карточку тренеру. Это удаление, которого не случилось.

Судья вообще никак не отреагировал на поведение вратаря.

Напомню, что Алексей Амелин совершил схожую ошибку в игре чемпионата России-2023/24 «Спартак» — «Пари НН» (2:0), ставшей для туляка последней в роли судьи. Тогда он не отреагировал должным образом на поведение нижегородца Кирилла Гоцука — тот на мгновение схватил арбитра за руку, не давая ему показать желтую карточку.