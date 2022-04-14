Юрий Семин считает, что только «Динамо» составляет конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» является явным лидером чемпионата России по футболу.

По мнению 74-летнего российского специалиста, только «Динамо» соревнуется с сине-бело-голубыми в текущем сезоне.

«Несомненно, «Зенит» является явным лидером РПЛ. Я думаю, здесь даже и вопросов ни у кого не возникает. Остальные должны сделать команду лучше, чтобы составить конкуренцию. Сейчас ее составляет только «Динамо». Три года назад это был «Локомотив», — приводит слова Семина «Чемпионат».

«Зенит» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 49 баллами — второе. «Локомотив» (37) располагается на шестой строчке.