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Юрий Семин считает, что только «Динамо» составляет конкуренцию «Зениту» в РПЛ

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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Зенит» является явным лидером чемпионата России по футболу.

По мнению 74-летнего российского специалиста, только «Динамо» соревнуется с сине-бело-голубыми в текущем сезоне.

«Несомненно, «Зенит» является явным лидером РПЛ. Я думаю, здесь даже и вопросов ни у кого не возникает. Остальные должны сделать команду лучше, чтобы составить конкуренцию. Сейчас ее составляет только «Динамо». Три года назад это был «Локомотив», — приводит слова Семина «Чемпионат».

«Зенит» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 49 баллами — второе. «Локомотив» (37) располагается на шестой строчке.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4665577-yurij-syomin-vyskazalsya-o-dominirovanii-zenita-v-rossijskom-futbole.html
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Динамо

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Краснодар

 6
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