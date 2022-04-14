Бышовец: «В Крыму хорошие условия для проведения сборов клубов РПЛ»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможное проведение сборов клубов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в Крыму.

«В Крыму хорошие условия для проведения сборов клубов РПЛ, — приводит слова Бышовца «РБ Спорт». — Там есть прекрасные спортивные базы. В Москве также есть базы у ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

По мнению тренера, при проведении сборов в России у клубов не будет проблем с выбором соперников для товарищеских матчей.

«Есть смысл подумать о проведении турнира. В Крыму я проводил сборы с «Шахтером», там были хорошие условия. Были проблемы со спарринг партнерами, а так там прекрасные поля», — сказал он.

Нынешний сезон заканчивается 21 мая после последнего, 30-го тура РПЛ.