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Бышовец: «В Крыму хорошие условия для проведения сборов клубов РПЛ»

Бышовец прокомментировал возможное проведение сборов клубов РПЛ в Крыму
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможное проведение сборов клубов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в Крыму.

«В Крыму хорошие условия для проведения сборов клубов РПЛ, — приводит слова Бышовца «РБ Спорт». — Там есть прекрасные спортивные базы. В Москве также есть базы у ЦСКА, «Спартака» и «Динамо».

По мнению тренера, при проведении сборов в России у клубов не будет проблем с выбором соперников для товарищеских матчей.

«Есть смысл подумать о проведении турнира. В Крыму я проводил сборы с «Шахтером», там были хорошие условия. Были проблемы со спарринг партнерами, а так там прекрасные поля», — сказал он.

Нынешний сезон заканчивается 21 мая после последнего, 30-го тура РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-v-kry-mu-horoshie-usloviya-dlya-provedeniya-sborov-komand-rpl/
Анатолий Бышовец
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