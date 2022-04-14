Полузащитник Глушаков поздравил вратарей с профессиональным праздником

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил вратарей с профессиональным праздником.

«14 апреля — Международный день вратаря. Поздравляю, вратаришки», — написал футболист в своем Telegram-канале.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 31 матч в РПЛ, забив 8 голов и сделав 1 результативную передачу. После 24 туров РПЛ «Химки» идут на 13-м месте чемпионата России.