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Сегодня, 13:56

Полузащитник Глушаков поздравил вратарей с профессиональным праздником

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил вратарей с профессиональным праздником.

«14 апреля — Международный день вратаря. Поздравляю, вратаришки», — написал футболист в своем Telegram-канале.

В этом сезоне 35-летний футболист провел 31 матч в РПЛ, забив 8 голов и сделав 1 результативную передачу. После 24 туров РПЛ «Химки» идут на 13-м месте чемпионата России.

Денис Глушаков
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4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
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8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
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14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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Динамо – Ахмат
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Уфа – ЦСКА
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Зенит – Урал
 - : -
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