Василенко: «Мы серьезно разговаривали с «Нижним Новгородом»

Бывший тренер «Факела» Олег Василенко в комментарии для «СЭ» подтвердил, что вел переговоры с «Нижним Новгородом».

Ранее была информация, что Вадим Гаранин, Олег Василенко, Владислав Радимов, Александр Сторожук и Антон Хазов претендовали на пост главного тренера нижегородского клуба.

«Мы серьезно разговаривали с «Нижним Новгородом». У меня была встреча с руководством клуба и с губернатором 26 декабря. А после этой встречи со мной никто не связывался. Если бы со мной связывался потом, то я обязательно приехал бы на встречу», — сказал Василенко «СЭ».

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.