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Сегодня, 14:25

Валерий Петраков: «Дзюба — жадный? Бред полный!»

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Экс-форвард «Торпедо» и бывший тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Часто можно слышать, что Дзюба жадный и гоняется за деньгами? Да бред полный! При чем здесь это? Не думаю, что Артем сейчас ставит деньги на первое место. У него задача — вернуться в футбол. У «Торпедо» задача — сохранить место в премьер-лиге. Ситуация сложная, но еще достаточно игр, можно бороться. При нормальном подборе игроков, мне кажется, шансы есть. Андрей Талалаев должен справиться», — приводит слова Петракова «РБ Спорт».

Ранее президент «Торпедо» Илья Геркус сообщил отказе в подписании Дзюбы.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-petrakov-dzyuba-zhadny-j-bred-polny-j/

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Артем Дзюба
Футбол
ФК Томь
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

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 12
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