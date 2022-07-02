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Бывший тренер ЦСКА о Дзагоеве: «Чувствуется, что он расстроен»

Бывший тренер ЦСКА поделился мнением об уходе Дзагоева из клуба
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян поделился мнением об уходе полузащитника Алана Дзагоева из московского клуба.

— Дзагоев ушел из ЦСКА, и по его интервью создалось впечатление, что у него осталась какая-то обида из-за того, что его не всегда ставили в состав.

— Кстати, я с ним разговаривал недавно, с днем рождения поздравлял. Но на эту тему мы не говорили. Все случилось в последние дни, времени не было на эту тему разговаривать, да и неудобно было спрашивать про это. Понятно, что он расстроен, ведь столько лет отдал ЦСКА... Но когда-то наступает время уйти. И это нужно принимать. Я ему сказал: «Дзага, я уверен, что пару лет ты еще поиграешь». Думаю, что он способен принести пользу российским клубам. И не только.

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Алан Дзагоев
Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
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