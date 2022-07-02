Бывший тренер ЦСКА рассказал, кто из игроков оставался на дополнительные занятия после тренировок

Бывший тренер ЦСКА Григорий Бабаян рассказал, кто из игроков оставался на дополнительные занятия после тренировок.

— Все знают, что вы занимались стандартами и анализом матчей. Расскажите подробнее, какие у вас были основные задачи.

— Да, мне сразу обозначили, что я буду заниматься стандартами. Если говорить глобально, то роль второго тренера немножко другая. Во-первых, у меня был контакт со всеми футболистами. Я с каждым должен был разговаривать и находить правильный подход, потому что у главного тренера другие заботы. Для меня было важно понять, кто с какой проблемой пришел на тренировку; это только сегодняшняя его проблема или у него есть какие-то сложности на постоянной основе. После я приходил в штаб, обсуждал все с главным тренером: допустим, у одного игрока есть определенная проблема. Решали, как сделать, чтобы ему это не мешало на поле.

В тренерском штабе мы все делали вместе, все активно участвовали и принимали решения. Поэтому я не могу четко сказать, что занимался конкретно этим или этим. Часто после тренировки мы устраивали индивидуальную работу. Кто хотел, оставался. Федя Чалов очень любил поработать после тренировки, Ильзат Ахметов, Бахтиер Зайнутдинов, Костя Кучаев... Потом добавился Егор Ушаков — 8-10 человек, и мы с каждым работали.

Федя все время хотел почувствовать тайминг игры головой. Ему подавали, он завершал, мы исправляли его ошибки. То же самое было с Дивеевым. Это была моя непосредственная работа. Главный тренер садился на скамейку и наблюдал за всем этим. Потом, когда все заканчивалось, мы вместе давали оценку тому или иному футболисту: объясняли, над чем ему работать, какие качества развивать.

Все это снималось на видео, анализировалось. Мы пытались улучшить каждого футболиста. Если взять недельный цикл, то четыре раза минимум такое практиковалось.