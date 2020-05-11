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Бывший спортивный директор «Зенита» сравнил Алексея Миранчука и Александра Головина

15:03
Александр Головин и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Александр Головин и Алексей Миранчук. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Бывший спортивный директор «Зенита» Оресто Чинквини сравнил полузащитников сборной России — Алексея Миранчука и Александр Головина.

— Головин более важный игрок, — цитирует Чинквини Tribalfootball.com. — Очень талантливый полузащитник. Но после яркого старта его прогресс замедлился.

Стоит отметить, что из-за культурных особенностей российским игрокам сложнее адаптироваться в Европе. Но Головин — очень хороший игрок и приятный молодой человек.

Миранчука отличает высокая техника. Безусловно, это топовый игрок. Но, повторюсь, из-за определенных особенностей культуры и черт характера привыкание к другому европейскому чемпионату может оказаться непростой задачей.

Не стоит забывать, что много российских игроков, которые приезжали в Италию, испытывали проблемы. Им больше подходит испанский футбол.

Но я уверен, что Миранчук смог с этим справиться. Головин тоже очень техничен, но я считаю, что у него есть некоторые физические ограничения. У Миранчука нет этой слабой стороны.

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