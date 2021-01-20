Бывший спортдиректор «Зенита» оценил возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини оценил возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Александр — техничный и быстрый игрок, который любит атаковать, получая пространство. Считаю его не столько центрфорвардом, а вторым нападающим. Физически он очень силен, но головой играет слабо.

Он похож на Рибери, но жертвует собой и больше бегает. Несмотря на свой характер вне поля, он всегда работает на тренировках. Думаю, это может быть хороший трансфер», — цитирует Чинквини Fiorentinanews со ссылкой на Radio Bruno Toscana.

Как стало известно «СЭ», вопрос о переходе форварда «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину» на условиях аренды до конца сезона с правом выкупа может быть решен до утра четверга.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Спартак» 10 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Он пропустил старт сезона в Тинькофф РПЛ и декабрьские встречи из-за травм.

Текущий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года.