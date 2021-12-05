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Геркус: «Локомотив» сильно лихорадит. Причина — уход старых лидеров»

Экс-президент «Локомотива» Геркус назвал причины нестабильной игры команды
09:00
Илья Геркус. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Илья Геркус. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников от «Урала» (0:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

«Локомотив» сильно лихорадит. Причина этого — уход старых лидеров. Приход большого количества игроков в команду требует большой внутренней работы, чтобы показывать осмысленную игру и давать результат на постоянной основе. На фоне большого количества игр этого сделать не удается. Подождем двух последних игр в этом календарном году, и тогда можно будет подвести какие-то итоги", — сказал Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Единственный гол в прошедшей встрече забил хавбек «Урала» Рафал Аугустыняк.

Московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. «Урал» с 16 баллами располагается на 12-й строчке.

 

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Урал
Голы
Аугустыняк, 42 (0:1)
Локомотив
Худяков Пабло Едвай Ненахов (Зинович, 90+1 ) Рыбус (Тикнизян, 46 ) Баринов Бека Бека (Бабкин, 72 ) Керк Смолов Камано Лисакович (Марадишвили, 62 )
Урал
Помазун Гогличидзе Кузьмичев Герасимов Адамов Егорычев Аугустыняк Гаджимурадов Кулаков Колесниченко (Евсеев, 57) Гагнидзе (Подберезкин, 87)
Предупреждения
Рыбус 31, Едвай 40, Баринов 46, Ненахов 62  -  Герасимов 7, Евсеев 69, Кузьмичев 76, Гагнидзе 87
Удаления
Едвай 47 (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Кудрявцев (Санкт-Петербург)
ВАР
Сухой (Люберцы) Лунев (Новосибирск) Хатуев (Грозный)

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

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1.85

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