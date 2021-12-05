Геркус: «Локомотив» сильно лихорадит. Причина — уход старых лидеров»
Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников от «Урала» (0:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«Локомотив» сильно лихорадит. Причина этого — уход старых лидеров. Приход большого количества игроков в команду требует большой внутренней работы, чтобы показывать осмысленную игру и давать результат на постоянной основе. На фоне большого количества игр этого сделать не удается. Подождем двух последних игр в этом календарном году, и тогда можно будет подвести какие-то итоги", — сказал Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Единственный гол в прошедшей встрече забил хавбек «Урала» Рафал Аугустыняк.
Московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. «Урал» с 16 баллами располагается на 12-й строчке.
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