Ваноли приедет в Москву в ближайшие две недели
По информации «СЭ», итальянский тренер Паоло Ваноли приедет в Москву в ближайшие две недели.
Ранее сообщалось, что 49-летний специалист близок к тому, чтобы возглавить «Спартак». В данный момент Ваноли занят оформлением визы, при этом визу тренеру оформляют не красно-белые, а сторонняя компания.
В ноябре сообщалось, что Ваноли начнет работу со «Спартаком» с 2022 года. В данный момент красно-белых возглавляет Руй Витория, команда занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками в 17 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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