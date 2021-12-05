Цорн: «Оценку Гисдолю следует ставить после зимних сборов и возобновления чемпионата»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал работу главного тренера Маркуса Гисдоля после поражения в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (0:1).

«Думаю, оценку следует ставить после проведенных зимних сборов и возобновления чемпионата. Маркус не провел ни одной игры, имея в своем распоряжении весь состав. Он столкнулся с большим количеством травм, которые были получены игроками еще до его прихода. Когда даже кто-то из игроков возвращается в строй, то он по необходимости выходит на матч не полностью долеченным и опять получает повреждение. Вы же видели, например, сегодня Мурило не было даже в заявке. Развитие требует времени. При этом очевидно, что актуальные результаты ни нас, ни самого тренера устраивать не могут», — приводит слова Цорна РИА Новости.

После 17 матчей «Локомотив» набрал 25 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Московский клуб потерпел третье поражение подряд в РПЛ.