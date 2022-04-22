Агент Клаудиньо: «Разговоров с «Зенитом» на тему следующего сезона не было»

Агент Клаудиньо рассказал о будущем своего полузащитника в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо рассказал о будущем своего клиента в петербургском клубе.

«Пока разговоров с «Зенитом» на тему следующего сезона не было, — приводит слова Гарсии «РБ Спорт». — Что же касается безголевой серии, мне все-таки кажется, что в последних играх Клаудиньо играл хорошо. Точно не уверен, почему он не вышел с «Аланией».

Также агент ответил на вопрос о том, есть ли у 25-летнего бразильца травма.

«Не знаю, как правильно ответить на этот вопрос», — сказал он.

В нынешнем сезоне Клаудиньо забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи в 27 матчах за «Зенит». Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.