Быстров верит в чемпионство «Зенита» в РПЛ: «Несмотря на плохую игру в Суперкубке, все равно заберет титул»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от петербуржцев в сезоне-2026/27 в РПЛ.

«В матче со «Спартаком» они играли не зрелищно, плохо. Посмотрим, кто как подготовился. Фавориты все те же. Но, несмотря на такую игру, «Зенит» все равно выиграет титул», — сказал Быстров «СЭ».

В сезоне-2025/26 «Зенит» выиграл РПЛ. 18 июля сине-бело-голубые победили «Спартак» (1:1, пенальти 4:2) в матче за Суперкубок России. В 1-м туре РПЛ сезона-2026/27 «Зенит» сыграет с «Акроном» 25 июля.