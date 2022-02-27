Билялетдинов: «Честно, не ожидал, что ЦСКА обыграет «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Честно, не ожидал, что ЦСКА обыграет «Спартак», — приводит слова Билялетдинова ТАСС. — Красно-белые все-таки перестроились как-то в зимнюю паузу, думал, что голы будут с их стороны точно. Вчера что-то не сложилось, посмотрим, что дальше будет. Отставание от армейцев увеличилось, составляет 10 очков. Красно-синие борются за зону еврокубков».

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с 23 баллами располагается на девятой позиции.

В 20-м туре армейцы встретятся с «Нижним Новгородом». Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра состоится 5 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. На следующий день красно-белые сыграют в гостях с «Динамо». Начало — 19:00 (мск).