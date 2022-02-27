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Сегодня, 15:19

Билялетдинов: «Честно, не ожидал, что ЦСКА обыграет «Спартак»

Билялетдинов признался, что не ожидал победы ЦСКА над «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Честно, не ожидал, что ЦСКА обыграет «Спартак», — приводит слова Билялетдинова ТАСС. — Красно-белые все-таки перестроились как-то в зимнюю паузу, думал, что голы будут с их стороны точно. Вчера что-то не сложилось, посмотрим, что дальше будет. Отставание от армейцев увеличилось, составляет 10 очков. Красно-синие борются за зону еврокубков».

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с 23 баллами располагается на девятой позиции.

В 20-м туре армейцы встретятся с «Нижним Новгородом». Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра состоится 5 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. На следующий день красно-белые сыграют в гостях с «Динамо». Начало — 19:00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13882555

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

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Артем Дзюба

Зенит

 5
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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 15 1 0
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