Тренер ЦСКА Бабаян: «С победой в дерби! Болельщикам спасибо за поддержку!»

Бабаян поздравил болельщиков ЦСКА с победой в дерби над «Спартаком»

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«С победой в дерби! Болельщикам спасибо за поддержку!» — написал Бабаян в Instagram.

После 19 туров РПЛ армейцы набрали 33 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» с 23 баллами располагается на девятой позиции.

В 20-м туре красно-синие встретятся с «Нижним Новгородом». Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Игра состоится 5 марта и начнется 19.00 по московскому времени. На следующий день красно-белые сыграют в гостях с «Динамо». Начало — 19:00 (мск).