Глушаков — о результативности Угальде: «Может, он думал о контракте, а не о забитых мячах»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде во второй части сезона РПЛ на фоне зимнего трансфера Ливая Гарсии.

«Он мог психологически не выдержать. Может, он думал о контракте, а не о забитых мячах. В тот момент начались же разговоры о контракте. Возможно, он тогда к себе какие-то требования и снизил. Может, тактику поменяли и у него не получается. Тут много факторов может быть», — сказал Глушаков «СЭ».

Во второй части сезона РПЛ 22-летний нападающий отметился голом.