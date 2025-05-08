Медведев назвал ложью информацию о разговоре с владельцем ПАОКа по трансферу Константелиаса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о разговоре с владельцем ПАОКа Иваном Саввиди по трансферу полузащитника Янниса Константелиаса.

Ранее в четверг об этом заявил журналист Иван Карпов.

«Пустопорожняя ложь», — сказал Медведев «СЭ».

В этом сезоне 22-летний Константелиас провел 46 матчей, забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубов рассчитан до лета 2027 года.