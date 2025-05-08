Газзаев — о словах Вагнера Лав про самого жесткого тренера: «По-другому каждый год не будешь выигрывать золотые медали»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-нападающего армейцев Вагнера Лав об игре при российском специалисте.

Ранее Вагнер Лав в интервью пресс-службе ЦСКА назвал Газзаева самым жестким тренером в карьере.

«То, что он сказал, чистая правда. Я всегда требовал от игроков, чтобы они профессионально выполняли свои обязанности. А как по-другому! По-другому каждый год не будешь выигрывать золотые медали. Каждый раз перед командой ставилась одна задача — первое место. Со второго места по 16-е — это одно и то же. Требования исключительно, чтобы команда побеждала в национальном чемпионате, Кубке, Суперкубке и на международной арене», — сказал Газзаев «СЭ».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а затем на полгода вернулся в московский клуб в 2013 году. Бразилец провел 259 матчей, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.