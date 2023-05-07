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Сегодня, 12:22

Тихонов считает, что «Краснодар» и «Крылья Советов» будут играть на победу

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов».

«У «Краснодара» нарисовалась неприятная серия из двух матчей с необязательными потерями очков. Уверенно вели игру со «Спартаком», но проиграли, а потом не смогли совладать с «Уралом» дома. У «Крыльев» эмоциональный настрой еще хуже — они и прямым конкурентам из Нижнего Новгорода подарили три очка, и под жернова «Зенита» угодили с головой. Еще одно поражение — и уже зона стыковых матчей. Нужно держаться и проявлять характер, и «Краснодар» с его пошатнувшейся верой в себя выглядит удобным соперником. Хотя, конечно, он обладает блестящими игроками, способными индивидуально развалить любую защиту. Недаром Олусегун только что вошел в двадцатку лучших дриблеров мира до 23 лет», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Команды сыграют 7 мая в Краснодаре. Начало встречи в 19.00 мск.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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