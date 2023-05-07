«Нижний Новгород» — «Урал»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 7 мая, состоится матч 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге «Пари НН» победил уральцев со счетом 1:0. В рамках РПЛ «Урал» ни разу не побеждали нижегородцев в трех проведенных встречах.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».