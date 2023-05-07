Бояринцев: «Хочу, чтобы «Спартак» не позволил досрочно стать «Зениту» чемпионом»
Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
«Конечно, хочу, чтобы «Спартак» не позволил досрочно стать «Зениту» чемпионом, — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева. — Надеюсь, красно-белые выстроят игру правильно. Первым номером играть будет сложно, тем более есть проблемы в обороне. «Спартаку» не стоит уходить в глухую оборону, потому что у команды хороший атакующий потенциал. Надо сыграть организованно в обороне. Не сомневаюсь, что «Спартак» будет неплохо смотреться в атаке, голевые моменты возникнут. Главное, чтобы не подвела реализация. Если «Спартак» хорошо выполнит работу в обороне, нападающие свои моменты найдут и забьют. «Спартаку» удастся увезти очки из Санкт-Петербурга».
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5