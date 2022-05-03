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Широков — о санкциях УЕФА: «Надо развиваться внутри страны. У нас 50 команд в еврокубках играли?»

Широков отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение УЕФА отстранить российские команды и сборные от участия в европейских соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Что делать в данной ситуации? Продолжать дальше работать. У нас все развалилось, что ли? Действовать надо так же, как мы действовали и до этого. Надо больше развивать детско-юношеский футбол. Надо развиваться внутри страны. У нас 50 команд, что ли, в еврокубках играли? Единственное, о чем можно сожалеть и добиваться пересмотра, — это отстранение детско-юношеских команд. В чем они виноваты, я не понимаю. Можно наказать взрослых. Надо добиваться, чтобы детей вернули. Думаю, что они могут на это пойти. Если у кого-то из игроков за это время пропадет мотивация, это будет хорошо. Придут те, у которых она будет на высоком уровне. Отъезд легионеров? Все, кто хотел, уже уехали. Может, еще кто-то уедет, но это не критично», — сказал Широков «СЭ».

Ранее стало известно, что российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23. Также сборную России по футболу отстранили от участия в Лиге наций. Российская команда автоматически займет последнее место в квартете и вылетит в третий по силе дивизион следующего розыгрыша Лиги наций.

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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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