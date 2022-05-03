Сутормин: «У Зенита» самый сильный состав в лиге. Но ведь и другие покупают легионеров"

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» рассказал о причинах доминирования команды в РПЛ.

— Четыре года подряд — досрочное чемпионство. В чем причины тотального доминирования «Зенита»? — вопрос Сутормину.

— Дело в характере, а также в стабильности. Мы достигаем нужного результата и умеем его удерживать. В первый мой год в команде мы боролись с «Краснодаром» и «Локомотивом», во второй — со «Спартаком» и с «Локомотивом», в этом — с «Динамо». Конкуренты меняются, но мы стабильно показываем необходимый результат. Мы побеждаем даже в тех играх, где у нас не все складывается хорошо.

— Противники «Зенита» считают, что он побеждает благодаря самому сильному составу в лиге. На твой взгляд, это главная причина этих побед?

— Если мы четыре года подряд выигрываем, значит, состав «Зенита» самый сильный в лиге. Многие в нашей команде прогрессируют, это видно. Но ведь и другие клубы тоже покупают легионеров, сильных российских игроков. У нас отличный коллектив: все помогают друг другу, поддерживают. Это ключевое.