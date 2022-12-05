Влашич — об игре за ЦСКА: «Это было невероятно. Мое лучшее воспоминание за всю карьеру»

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич с теплотой вспомнил время выступления за российский клуб.

— Расстроен ли ты, что в турнире в Катаре нет российских футболистов?

— Да, конечно, потому что я бы хотел видеть здесь своих друзей. Но сложившаяся ситуация от меня не зависит. Но я желаю моим бывшим сокомандникам из ЦСКА всего самого лучшего.

— Можете вспомнить период игры за ЦСКА, может, общаетесь с кем-то?

— Это было невероятно. Мое лучшее воспоминание за всю карьеру. Возможно, исключая последние три месяца, но все время до было замечательным. Могу сказать только самое лучшее о ЦСКА, фанатах, игроках. С некоторыми я даже сейчас в контакте.

— Останешься ли ты в «Торино» после возвращения с чемпионата мира?

— Я не знаю.

— Знаешь ли ты что-то по поводу выплат «Вэст Хема» ЦСКА за тебя?

— Я не знаю.

— В России было много новостей, что, когда ты был в ЦСКА, тобой интересовался «Зенит». Правда ли это?

— Не могу сказать, но я слышал об этом.

— Также было много разговоров, что в свой последний месяц в ЦСКА ты был очень расстроенным, плюс ты не особо играл. Так ли это?

— Это неправда. Я отдавалась на все 100 процентов в каждой игре и на каждой тренировке. Просто, возможно, я почувствовал, что пришло время уходить. Клуб одобрил это, сказал, чтобы я подождал, пока они получат хорошее предложение. Ну они и получили, вроде это было в последние два дня трансферного окна.

Никола Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года. Сумма трансфера полузащитника составила 30 миллионов евро. В августе гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что лондонский клуб остается должен еще 9 миллионов евро за переход футболиста.

Отметим, что сейчас Влашич не играет за «Вест Хэм», перебравшись на правах аренды в итальянский «Торино», где хорватский хавбек является одноклубником россиянина Алексей Миранчука.