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Влашич — об игре за ЦСКА: «Это было невероятно. Мое лучшее воспоминание за всю карьеру»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Никола Влашич в составе ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич с теплотой вспомнил время выступления за российский клуб.

— Расстроен ли ты, что в турнире в Катаре нет российских футболистов?

— Да, конечно, потому что я бы хотел видеть здесь своих друзей. Но сложившаяся ситуация от меня не зависит. Но я желаю моим бывшим сокомандникам из ЦСКА всего самого лучшего.

— Можете вспомнить период игры за ЦСКА, может, общаетесь с кем-то?

— Это было невероятно. Мое лучшее воспоминание за всю карьеру. Возможно, исключая последние три месяца, но все время до было замечательным. Могу сказать только самое лучшее о ЦСКА, фанатах, игроках. С некоторыми я даже сейчас в контакте.

— Останешься ли ты в «Торино» после возвращения с чемпионата мира?
— Я не знаю.

— Знаешь ли ты что-то по поводу выплат «Вэст Хема» ЦСКА за тебя?
— Я не знаю.

— В России было много новостей, что, когда ты был в ЦСКА, тобой интересовался «Зенит». Правда ли это?
— Не могу сказать, но я слышал об этом.

— Также было много разговоров, что в свой последний месяц в ЦСКА ты был очень расстроенным, плюс ты не особо играл. Так ли это?
— Это неправда. Я отдавалась на все 100 процентов в каждой игре и на каждой тренировке. Просто, возможно, я почувствовал, что пришло время уходить. Клуб одобрил это, сказал, чтобы я подождал, пока они получат хорошее предложение. Ну они и получили, вроде это было в последние два дня трансферного окна.

Никола Влашич перешел в «Вест Хэм» летом 2021 года. Сумма трансфера полузащитника составила 30 миллионов евро. В августе гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что лондонский клуб остается должен еще 9 миллионов евро за переход футболиста.

Отметим, что сейчас Влашич не играет за «Вест Хэм», перебравшись на правах аренды в итальянский «Торино», где хорватский хавбек является одноклубником россиянина Алексей Миранчука.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Никола Влашич
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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