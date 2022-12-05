Силкин: «Сычевого везде хвалили, а в сборной он ничего не показал»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

— «Оренбург» в этом сезоне удивил. Команда настолько неожиданно давала бой всем соперникам, показывала неплохую игру. Что касается Сычевого, его везде хвалили, но в сборной он ничего не показал.

— Перейдет ли Владимир в топ-клуб?

— Перейдет — одно дело, а сможет ли он там играть? У каждого игрока есть своя команда. В «Оренбурге» Сычевой является лидером, забивает, а как будет в другом клубе, никто не знает, — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После первой части сезона «Оренбург» находится на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ, а Сычевой является одним из лучших бомбардиров чемпионата. На его счету уже 14 забитых мячей.