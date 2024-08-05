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Сегодня, 16:30

Бывший одноклубник защитника ЦСКА Роши Тавареш: «У него есть все, что тренер хочет видеть в игроке»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший одноклубник защитника ЦСКА Виллиана Роши Пауло Тавареш в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем бразильца.

Роша и Тавареш вместе выступали за португальский «Кова де Пьедад» в 2017-2018 годах.

«Виллиан был игроком, который уже сделал себе имя во Второй лиге Португалии. Он пришел в «Портимоненсе» и сразу же оказался одним из самых важных игроков в команде. Роша стал капитаном команды, что было нелегко. Виллиан сделал большой шаг. Он играет в одном из лучших клубов России, но я думаю, что ему есть чем помочь команде. Думаю, он может играть на еще более высоком уровне. У него есть все, что тренер хочет видеть в игроке», — сказал Тавареш «СЭ».

29-летний Роша выступает за ЦСКА с 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Бразилец провел за московский клуб 72 матча, в которых забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Рошу в 6 миллионов евро.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Бывший одноклубник Роши Тавареш отметил техническую оснащенность защитника ЦСКА
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 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
6
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
7
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
8
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
9
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
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 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
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