Шмаров: «Я пока не могу предположить, что Бакаева ожидает в «Зените»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о подписании контракта полузащитника Зелимхана Бакаева с петербургским клубом.

Сегодня, 15 июня, г енеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с 25-летним россиянином.

«Незаменимых нет, насильно мил не будешь, — приводит слова Шмарова «РБК Спорт». — Футбол — это бизнес, надо воспринимать такие трансферы в порядке вещей. Человек уходит туда, где думает, что ему будет лучше».

Экс- нападающий отметил, что ему тяжело предсказать, как полузащитник впишется в игровую систему петербургского клуба.

«Нельзя купить нападающего и 20 голов к нему в придачу. Посмотрим, как пойдет, я пока не могу предположить, что Бакаева ожидает в «Зените», — сказал он.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне он забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за московский клуб во всех турнирах.