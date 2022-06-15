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Шмаров: «Я пока не могу предположить, что Бакаева ожидает в «Зените»

Шмаров поделился мнением о переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о подписании контракта полузащитника Зелимхана Бакаева с петербургским клубом.

Сегодня, 15 июня, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о подписании контракта с 25-летним россиянином.

«Незаменимых нет, насильно мил не будешь, — приводит слова Шмарова «РБК Спорт». — Футбол — это бизнес, надо воспринимать такие трансферы в порядке вещей. Человек уходит туда, где думает, что ему будет лучше».

Экс- нападающий отметил, что ему тяжело предсказать, как полузащитник впишется в игровую систему петербургского клуба.

«Нельзя купить нападающего и 20 голов к нему в придачу. Посмотрим, как пойдет, я пока не могу предположить, что Бакаева ожидает в «Зените», — сказал он.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В прошедшем сезоне он забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Источник: https://sportrbc.ru/news/62a9d8c29a794748454a234b
Валерий Шмаров
Зелимхан Бакаев
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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Рубин – Уфа
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