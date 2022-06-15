Источник: Галактионов возглавит «Нижний Новгород»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом» и возглавит команду в следующем сезоне.

По информации «РБ Спорт» 38-летний специалист находится в Нижнем Новгороде и в ближайшее время может приступить к работе с командой. Ранее клуб возглавлял Александр Кержаков. Галактионов также продолжить работать с молодежной сборной России.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 турах.