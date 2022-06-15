Орлов: «Бакаев, как и Дзюба, прошел спартаковскую школу. У него неплохой уровень индивидуального мастерства»

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что, пройдя спартаковскую школу, полузащитник Зелимхан Бакаев способен принести пользу «Зениту».

-Что ж, теперь у него новый вызов. Это же интересно. По идее, у Бакаева должен быть неплохой уровень индивидуального мастерства. Он же прошел спартаковскую школу. Это уже о чем-то говорит? Дзюба тоже прошел спартаковскую школу, получил хорошие азы. Поэтому так долго и продержался в «Зените», играл на высоком уровне. У него была заложена база.

Кстати, может быть, история Дзюбы и заставила Бакаева выбрать «Зенит». Он подумал: а почему нет? Есть еще один замечательный пример. Обратный. В 1944 году Кубок СССР выиграли ленинградцы, обыграв ЦДКА (2:1). Победный гол забил Сергей Сальников, который потом стал спартаковцем до мозга костей. Такой технарь! Он, наверное, был первый, кто в нашем футболе начал исполнять «полотерский номер».