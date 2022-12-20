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Булыкин — о трансфере Сычевого в «Крылья»: «Ему лучше перейти в топ-клуб, иначе он может повторить историю Агаларова»

Булыкин прокомментировал переход Сычевого в «Крылья Советов»
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» переход игрока «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Пока он на слуху, то ему лучше перейти в топ-клуб, иначе он может повторить историю Гамида Агаларова. Ему нужно прогрессировать в топ-клубе, нужно брать чемоданы и идти туда пешком. Не нужно ему оставаться в «Оренбург» весной, может сбавить, а тогда будет проблематично перейти в топ-клуб», — сказал Булыкин «СЭ».

По появившейся информации, «Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.

ФК Крылья Советов (Самара)
Владимир Сычевой
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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