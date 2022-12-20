Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» переход игрока «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Пока он на слуху, то ему лучше перейти в топ-клуб, иначе он может повторить историю Гамида Агаларова. Ему нужно прогрессировать в топ-клубе, нужно брать чемоданы и идти туда пешком. Не нужно ему оставаться в «Оренбург» весной, может сбавить, а тогда будет проблематично перейти в топ-клуб», — сказал Булыкин «СЭ».

По появившейся информации, «Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.