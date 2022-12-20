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Сегодня, 17:53

«Крылья Советов» готовы платить Сычевому 4 миллиона рублей месяц. Подъемные - 35 миллионов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Крылья Советов» предлагают нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому увеличение зарплаты в два раза в случае перехода в самарский клуб, утверждает «РБ Спорт».

«Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» подтвердил, что самарский клуб проявляет интерес к лучшему бомбардиру команды.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nad-perehodom-sy-chevogo-v-kry-l-ya-rabotaet-panchenko-zarplata-igroka-4-mln-pod-emny-e-35-mln/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
4
4
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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