«Крылья Советов» готовы платить Сычевому 4 миллиона рублей месяц. Подъемные - 35 миллионов

«Крылья Советов» предлагают нападающему «Оренбурга» Владимиру Сычевому увеличение зарплаты в два раза в случае перехода в самарский клуб, утверждает «РБ Спорт».

«Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» подтвердил, что самарский клуб проявляет интерес к лучшему бомбардиру команды.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.