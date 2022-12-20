Кузьмичев считает, что Сычевой будет первым номером в «Крыльях Советов»

Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Почему Сычевой нужен «Крыльям» это понятно. Они потеряли Глушенкова, и в любом случае им нужен центральный нападающий. В «Оренбурге» Сычевой гармонично смотрелся. Наверное, при переходе финансовый аспект сыграл значимую роль. Впишется ли Сычевой в игру самарцев? Да, потому что «Оренбург» и «Крылья» играют в примерно одинаковый футбол, стараются выбегать в атаку с контролем мяча. По стилистике эти команды похожи», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Он также заявил, что 26 лет — серьезный возраст для футболиста.

«Владимир долго шел к Премьер-лиге. Шишки и неудачи он через себя пропустил. Если Сычевой в этом возрасте уже добился локальных успехов, значит его игра должна быть стабильной. С психологией не должно быть проблем, потому что «Крылья» и «Оренбург» находятся близко к друг другу в таблице. В Самаре Сычевой будет номером один без всяких сомнений», — добавил Кузьмичев.

По появившейся информации, «Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.