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Кузьмичев считает, что Сычевой будет первым номером в «Крыльях Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал возможный переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Почему Сычевой нужен «Крыльям» это понятно. Они потеряли Глушенкова, и в любом случае им нужен центральный нападающий. В «Оренбурге» Сычевой гармонично смотрелся. Наверное, при переходе финансовый аспект сыграл значимую роль. Впишется ли Сычевой в игру самарцев? Да, потому что «Оренбург» и «Крылья» играют в примерно одинаковый футбол, стараются выбегать в атаку с контролем мяча. По стилистике эти команды похожи», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Он также заявил, что 26 лет — серьезный возраст для футболиста.

«Владимир долго шел к Премьер-лиге. Шишки и неудачи он через себя пропустил. Если Сычевой в этом возрасте уже добился локальных успехов, значит его игра должна быть стабильной. С психологией не должно быть проблем, потому что «Крылья» и «Оренбург» находятся близко к друг другу в таблице. В Самаре Сычевой будет номером один без всяких сомнений», — добавил Кузьмичев.

По появившейся информации, «Крылья» прислали в «Оренбург» предложение о выкупе форварда за 100 миллионов рублей, а самому футболисту предложили контракт на 3,5 года.

Самарский клуб также предлагает самому нападающему увеличение зарплаты с 2 до 4 миллионов рублей в месяц, а также подъемные в размере 35 миллионов.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний форвард забил 14 мячей в 15 матчах за «Оренбург», а также отдал две голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-sy-chevoj-budet-nomerom-odin-v-kry-l-yah-sovetov/
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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