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Спортивный директор «Шахтера»: «Никто из «Ахмата» не выходил на нас по Политевичу»

Спортивный директор «Шахтера» заявил, что «Ахмат» не присылал официальных запросов по Политевичу
Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор солигорского «Шахтера» Владимир Нидергаус рассказал, что «Ахмат» не присылал в клуб официальных запросов по защитнику Сергею Политевичу.

Ранее сообщалось, что грозненцы сделали предложение 32-летнему защитнику, контракт которого с белорусским клубом истекает в конце 2022 года.

«У Политевича заканчивается контракт, мы ведем с ним переговоры о продлении, — цитирует Нидергауса «РБ Спорт». — Но парень выбирает, наверное, лучшие варианты. На нас никто из «Ахмата» не выходил, никаких официальных бумаг, запросов не получали».

В прошлом сезоне футболист провел 24 матча за «Шахтер» во всех турнирах, забив в них четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

«Ахмат» после 17 туров РПЛ занимая шестое место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Сергей Политевич
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Шахтер (Солигорск)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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