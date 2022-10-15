Булыкин о победе «Локомотива» над «Торпедо»: «Самое важное сейчас для команды — результат и набор очков»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников над «Торпедо» (1:0) в 13-м туре РПЛ.

«На результат повлияла смена руководства и тренерского штаба. «Локомотив» вышел в экспериментальном составе, многие лидеры появились на поле в конце игры. В первом тайме «Торпедо» выглядело лучше, имело моменты, чтобы забить, но не воспользовалось своими моментами.

Во втором тайме «Локомотив» голом перевернул всю игру, хоть он был и не совсем логичный. Сейчас самое главное — почувствовать уверенность и найти оптимальные взаимодействия для результата. Самое важное для команды — результат и набор очков, а не наигрывание связок на будущее", — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» прервал свою серию из 5 поражений подряд в РПЛ и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 13 играх.