«Химки» направят выручку с матча против «Факела» на помощь мобилизованным химчанам

«Химки» объявили о том, что окажут финансовую помощь мобилизованным химчанам.

Клуб собрал 911 500 рублей на продаже билетов и атрибутики на матче 13-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Все средства от продажи экипировки, атрибутики мы отдадим мобилизованным химчанам. На эти средства будет куплено оборудование, в котором нуждаются наши защитники. Надеюсь, это вызовет ответную реакцию жителей Химок и болельщики проявят интерес. Думаем, трибуны устойчиво будут наполнятся в ближайшее время», — сказал заместитель директора по развитию «Химок» Алексей Кыласов.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 13 матчах.