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Сегодня, 21:52

Глушаков: «Каррера постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», то на ужин не пригласил»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков вспомнил о прошлом конфликте с экс-тренером московской команды Массимо Каррерой.

— Каррера сегодня в интервью сказал, что не жалеет о поступке, когда не пригласил вас на общий ужин.

 — А мне какая разница? Это старая история. Мне вообще все равно. Он постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», то на ужин не пригласил. Что вспоминать старое и ворошить?

— Вам не обидно?

— Я обижаться должен? Я разве похож на такого человека? Пройдя такой путь... Забудьте!

В конце карьеры Карреры в «Спартаке» у него случился конфликт с Глушаковым и Андреем Ещенко, которые поставили «лайки» на пост с критикой специалиста в соцсетях. За это один были переведены в дубль.

Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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