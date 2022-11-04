Идову — о видео, на котором отдыхает с Магкеевым: «Просто поехали в гости к Едваю после игры»
Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал «СЭ» видео, на котором он отдыхает вместе с игроком «Локомотива» Станиславом Магкеевым.
— Появилось видео, где был ты и Магкеев. Вы отдыхали. Как относишься? Было много критики в вашу сторону. Мол, проиграли и отдыхаете?
— Никак не отнесся, это полный бред. Мы просто поехали в гости к Тину Едваю со Стасом Магкеевым после игры. Я проиграл 1:6, они проиграли 0:1. В принципе у нас игры не получилось. У них был равный матч. Они были расстроены так же, как и мы. А судя по тому, как я с ними разговаривал после игры, даже, может быть, больше, чем мы. Мы поехали к Едваю, нас трое и еще кто-то. Поужинали, мясо покушали. Максимум по бокальчику вина выпили. Ничего такого. Просто играла музыка.
Понятное дело, обидно проигрывать, но за это время уже успел и погоревать, и дома посидеть, сериал посмотреть, ничего не делать. Чуть развеялись, чтобы какой-то позитив найти. Отнесся спокойно к этой ситуации, знал, что ничего в этом не было. Если бы мы поехали в клуб — это одно дело. А тут нельзя собраться с друзьями посидеть в гостях, полный бред, — сказал «СЭ» Идову.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2