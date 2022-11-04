Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:50

Идову — о видео, на котором отдыхает с Магкеевым: «Просто поехали в гости к Едваю после игры»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал «СЭ» видео, на котором он отдыхает вместе с игроком «Локомотива» Станиславом Магкеевым.

— Появилось видео, где был ты и Магкеев. Вы отдыхали. Как относишься? Было много критики в вашу сторону. Мол, проиграли и отдыхаете?

— Никак не отнесся, это полный бред. Мы просто поехали в гости к Тину Едваю со Стасом Магкеевым после игры. Я проиграл 1:6, они проиграли 0:1. В принципе у нас игры не получилось. У них был равный матч. Они были расстроены так же, как и мы. А судя по тому, как я с ними разговаривал после игры, даже, может быть, больше, чем мы. Мы поехали к Едваю, нас трое и еще кто-то. Поужинали, мясо покушали. Максимум по бокальчику вина выпили. Ничего такого. Просто играла музыка.

Понятное дело, обидно проигрывать, но за это время уже успел и погоревать, и дома посидеть, сериал посмотреть, ничего не делать. Чуть развеялись, чтобы какой-то позитив найти. Отнесся спокойно к этой ситуации, знал, что ничего в этом не было. Если бы мы поехали в клуб — это одно дело. А тут нельзя собраться с друзьями посидеть в гостях, полный бред, — сказал «СЭ» Идову.

Брайн Идову
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Станислав Магкеев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бивол vs Рамирес. Встречные удары, фактор левши и здоровый сон
Ирвинг вляпался в антисемитский скандал. Против него — вся НБА, а за — Канье Уэст и Илон Маск
Путин посмертно наградил орденами Мужества убитого замглавы Бердянска и его жену
Nike заработал в Москве под новым названием NSP
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Химок» Садыгов прокомментировал слухи о том, что мог перейти на административную должность в клубе

Глушаков: «Каррера постоянно теряется в мыслях — сначала я великий игрок «Спартака», то на ужин не пригласил»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости