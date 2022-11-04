Глушаков: «Как и «Химки», «Локомотив» не должен бороться за выживание»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0) оценил шансы команды сохранить место в РПЛ.

— Как-то уже отпраздновали победу с Гогниевым?

— Как отпраздновали, когда матч только закончился. Общались? Нет, его же не пускают же в раздевалку.

— У «Локомотива» и «Химок» 12 очков. Разница в бюджете такая у команд.

— Это вы на это смотрите. Мы сейчас смотрим на турнирную таблицу, нам нужны очки.

— Можно «Локомотив» считать конкурентом за выживание?

— Нельзя, не думаю, что они будут за выживание бороться. Как и «Химки», «Локомотив» не должен. Они заслуживают этого. Есть такие же ситуации, какие-то проблемные матчи, что-то психологически давит на ребят, болтаются там внизу.

— Верите, что «Химки» выживут?

— Да вы в том году тоже нас все время топили. Мы остались в РПЛ.

«Химки» в матче 16-го тура РПЛ обыграли «Оренбург» со счетом 2:0. Подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея 12 очков. Столько же очков набрали «Локомотив» и воронежский «Факел».