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Сегодня, 21:58

Глушаков: «Как и «Химки», «Локомотив» не должен бороться за выживание»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0) оценил шансы команды сохранить место в РПЛ.

— Как-то уже отпраздновали победу с Гогниевым?

— Как отпраздновали, когда матч только закончился. Общались? Нет, его же не пускают же в раздевалку.

— У «Локомотива» и «Химок» 12 очков. Разница в бюджете такая у команд.

— Это вы на это смотрите. Мы сейчас смотрим на турнирную таблицу, нам нужны очки.

— Можно «Локомотив» считать конкурентом за выживание?

— Нельзя, не думаю, что они будут за выживание бороться. Как и «Химки», «Локомотив» не должен. Они заслуживают этого. Есть такие же ситуации, какие-то проблемные матчи, что-то психологически давит на ребят, болтаются там внизу.

— Верите, что «Химки» выживут?

— Да вы в том году тоже нас все время топили. Мы остались в РПЛ.

«Химки» в матче 16-го тура РПЛ обыграли «Оренбург» со счетом 2:0. Подмосковная команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея 12 очков. Столько же очков набрали «Локомотив» и воронежский «Факел».

Денис Глушаков
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Химки
0
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Оренбург

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