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Селюк — о будущем Дзюбы: «Предложил бы ему завершить карьеру в «Спартаке»

Селюк считает, что Дзюба мог бы завершить карьеру в «Спартаке»
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающему «Зенита» Артему Дзюбе стоит завершить карьеру в «Спартаке».

— Стоит ли Дзюбе переходить в «Спартак»?
— Чтобы подогреть интерес — это был бы хит сезона, — цитирует Селюка «Спорт день за днем». — Дзюба бы помог команде. Он играл бы в основе, он лучше Соболева и Николсона. У него и большой опыт, и навыки. Доигрывать в каком-нибудь «Ростове» ему не надо. Предложил бы завершить Дзюбе карьеру в «Спартаке». Это было бы красиво. Было бы что писать для прессы весь сезон. Также это интересный шаг в плане коммерции. Откуда вышел — туда и пришел.
— Смог бы Дзюба заиграть в Европе?
— Он реально мог бы играть в Европе. В свои лучшие года. Ведь большинство российских звезд не смогли бы там никогда заиграть. Дзюба бы смог. Остальные россияне — мыльные пузыри.

Дзюба — воспитанник «Спартака». Откуда нападающий перешел в «Зенит» в 2015 году.

В сезонах-2013/14 и 2014/15 Дзюба играл в составе «Ростова».

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ 33-летний форвард сыграл за питерцев 25 матчей, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

Контракт футболиста с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/selyuk-predlozhil-dzyube-zavershit-kareru-v-spartake
Артем Дзюба
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