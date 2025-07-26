Станкович — после поражения «Спартака» от «Балтики»: «Честно, устал от этого. Уже боюсь за свое здоровье»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение команды от «Балтики» (0:3) в домашнем матче 2-го тура РПЛ. Красно-белые завершили игру вдевятером после того, как главный арбитр Сергей Карасев удалил форварда Антона Заболотного (на 11-й минуте) и полузащитника Маркиньоса (на 58-й).

— На что обратили особое внимание, когда готовились к «Балтике»? — вопрос Станковичу после матча.

— Сейчас трудно об этом говорить, потому что все поменялось после удаления. «Балтика» — это очень быстрая команда, это не было для нас сюрпризом. Но играть 11 на 9 невероятно тяжело. Очевидный момент был с Максименко, можно было так долго не смотреть. Также Маркиньос получил желтую карточку, которая потом переросла в красную. Честно, устал от этого, посмотрим, как будет ситуация развиваться. Уже боюсь за свое здоровье, на самом деле.

— Как объясните действия обороны в моменте с пропущенными голами после второго удаления?

— Когда ты играешь в меньшинстве, то ты допускаешь много ошибок. Но мы много готовились, работали. На самом деле можно много эпизодов рассмотреть. «Балтика» была хороша, они здорово начали матч. Они молодцы, нужно отдать им должное. Бабич мог сыграть лучше? Да, мог. Мангаш тоже мог. У нас есть время исправить свои ошибки, — сказал Станкович.

Красно-белые в 1-м туре на своем поле победили махачкалинское «Динамо» (1:0) при спорном судейства Василия Казарцева. В 3-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Акроном», а «Балтика» дома примет «Оренбург».

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